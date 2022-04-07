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россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека: Зеленский об остановке членства рф в Совете ООН

россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека: Зеленский об остановке членства рф в Совете ООН

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения прокомментировал решение Генассамблеи ООН о приостановке работы россии в Совете ООН по правам человека, передает УНН.

Цитата

"Имеем сегодня неплохую дипломатическую новость. россия постепенно проигрывает даже на тех площадках, которые рассматривала как вполне комфортные для себя. В частности, Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об остановке членства россии в Совете по правам человека. Вполне логично. Совершенно справедливо. Но также не без борьбы за это решение. Благодарен тем государствам, которые поддержали это. россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека. Возможно, когда-то это изменится. Но пока что российское государство и российские военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, для безопасности человека, для концепции прав человека как такового. После Бучи это уже очевидно", - сказал Зеленский.

Контекст 

Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о прекращении участия россии в Совете по правам человека.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это решение - военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Владимир Зеленский
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