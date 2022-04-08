Нужны еще более смелые санкции против россии - Зеленский

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что если бы санкции против россии работали на все 100%, то не пришлось бы объяснять, почему они так важны. Он призвал вводить еще более смелые ограничения, информирует УНН.

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"Если бы все в мире имели хотя бы десять процентов смелости, которую имеем мы, украинцы, то вообще никакой опасности для международного права просто не было бы. Никакой опасности для свободы народов не было бы. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию. Будем обучать мир быть не просто немного, а на полную смелыми. Как мы, как украинцы. Прежде всего они проявляются в действующих санкциях против российской федерации. Но в том - то и дело-результаты пока только "определенные". Еще не такие, которые нужны, чтобы остановить россию. Чтобы остановить войну", - сказал президент.

Детали

Зеленский добавил, что уже не первый день в средствах массовой информации говорят не о том, как реально действуют санкции против рф, а о том, почему же эти санкции важны.

"Будто сами себя убеждают, что ввели правильные вещи, что примененных ограничений достаточно. А ведь если бы санкции работали действительно на сто процентов, то и не пришлось бы объяснять так подробно и придирчиво, почему они важны. Поэтому еще раз подчеркиваю: нужно больше санкций. Нужны еще более смелые санкции. Смелость должна быть критерием для оценки решений. Смелость и практичность. Прежде всего Украине нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшей санкцией против россии из всех, какие только могут быть", - подчеркнул президент.

Напомним

Зеленский прокомментировал решение Генассамблеи ООН о приостановке работы россии в Совете ООН по правам человека.