Президент наградил 344 военных ВСУ, еще 5 стали Героями Украины

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении воинов государственными наградами и званиями Герой Украины. Награждены 344 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще 5 военнослужащих стали Героями Украины. Об этом он сообщил в своем видеообращении, информирует УНН.

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"И уже - устойчивая традиция: перед записью этого обращения я подписал указы о награждении наших самых смелых воинов государственными наградами и званиями Герой Украины. Награждены 344 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще пятеро военнослужащих стали сегодня Героями Украины. Искренне благодарен за службу каждому нашему защитнику. Искренне благодарен каждой нашей защитнице! Искренне благодарен за смелость украинскому народу", - подчеркнул президент.

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