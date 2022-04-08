Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 -0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
7995

Президент наградил 344 военных ВСУ, еще 5 стали Героями Украины

Президент наградил 344 военных ВСУ, еще 5 стали Героями Украины

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении воинов государственными наградами и званиями Герой Украины. Награждены 344 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще 5 военнослужащих стали Героями Украины. Об этом он сообщил в своем видеообращении, информирует УНН.

Цитата

"И уже - устойчивая традиция: перед записью этого обращения я подписал указы о награждении наших самых смелых воинов государственными наградами и званиями Герой Украины. Награждены 344 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще пятеро военнослужащих стали сегодня Героями Украины. Искренне благодарен за службу каждому нашему защитнику. Искренне благодарен каждой нашей защитнице! Искренне благодарен за смелость украинскому народу", - подчеркнул президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека: Зеленский о приостановке членства рф в Совете ООН.

Источник: УНН
Теги: Герой Украины, ВСУ, награды, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.