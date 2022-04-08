Оккупанты собирают тела убитых ими мирных жителей и могут использовать в других местах согласно разработанных пропагандистских сценариев - Зеленский

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения заявил, что российские пропагандисты готовят, так сказать "зеркальный ответ" на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются так показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города, передает УНН.

Цитата

"Поступает все больше информации о том, что российские пропагандисты готовят, так сказать "зеркальный ответ" на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются так показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их. И могут использовать где-то в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями. Мы имеем дело с захватчиками, в которых не осталось ничего человеческого. Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей просто как декорации, как пропагандистский реквизит. И это - отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность", - сказал он.

Детали

Зеленский добавил, что все больше государств мира поддерживают необходимость полного и прозрачного расследования всех военных преступлений российских оккупантов в Украине.

"Каждое убийство будет раскрыто. Каждый из палачей будет найден. Все, кто совершал изнасилование или мародерство, будут установлены. Ответственность неизбежна", - подчеркнул президент.