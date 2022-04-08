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Зеленский призвал Грецию использовать свое влияние как части Евросоюза для спасения Мариуполя

Зеленский призвал Грецию использовать свое влияние как части Евросоюза для спасения Мариуполя

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении напомнил, что обратился к парламентам и народу Греции и Кипра, передает УНН.

Цитата

Сегодня продолжил обращаться в парламенты и народы соседних государств, наших партнеров, наших друзей. Сегодня была Греция. Сегодня была Республика Кипр. Призвал Грецию использовать свое влияние как части Евросоюза для спасения Мариуполя, призвал Кипр применить против россии специальные меры, такие как отмена "золотых паспортов" для россиян, а также блокировка яхт, блокировка других российских судов, находящихся в водах Кипра. На завтра планирую новое обращение – в парламент и народ Финляндии", - сказал он.

Напомним

Зеленский заявил, что если бы санкции против россии работали на все 100%, то не пришлось бы объяснять, почему они так важны.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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