В Одесской области вражеский ракетный удар повредил объекты инфраструктуры

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Одесской области в результате ракетного удара российских оккупантов поражены объекты инфраструктуры. Об этом сообщает Одесский городской совет в Telegram со ссылкой на Оперативновне командование "Юг", информирует УНН.

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"Информация от Оперативновного командования "Юг": в результате ракетного удара с моря, пораженно объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются. Напоминаем о недопустимости публикаций фото и видео, разглашения обстоятельств и геолокации. Доверяйте достоверным источникам и не помогайте врагу!", - говорится в сообщении.

Напомним

Одесса подверглась ракетному обстрелу по инфраструктуре.