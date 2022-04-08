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Президент назвал иностранные посольства, которые уже вернулись в Киев

Президент назвал иностранные посольства, которые уже вернулись в Киев

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что в столицу постепенно возвращаются посольства, передает УНН.

Цитата

"Хочу отметить, что вместе с киевлянами в столицу возвращаются и дипломатические представители других государств. Вчера вернулось Посольство Турции. Сегодня вернулся Посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу Посольство Словении. Искренне благодарен друзьям Украины, которые поддерживают нас именно так, как это и нужно сейчас, также и на уровне символов, на уровне дипломатических жестов. Это - также о смелости. И я ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смел. Возвращайтесь. Со всеми дипломатами, которые вернулись в нашу столицу и продолжают работать. Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве - это нормальная работа посольств, это четкий сигнал агрессору, что Киев - наша столица. Не губернский город россии, а украинская столица", - сказал президент.

Напомним 

Зеленский призвал Грецию использовать свое влияние как части Евросоюза для спасения Мариуполя.

Источник: УНН
Теги: Киев, посольство, Владимир Зеленский
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