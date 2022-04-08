Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 -0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
18825

Резников: россия изменила тактику, переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму

Резников: россия изменила тактику, переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем видеообращении к государствам-партнерам Украины заявил, что россия изменила тактику, она переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму, передает УНН.

Детали

Резников подчеркнул, что оккупанты отброшены от Киева. Заканчивается освобождение от российских солдат Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. Но ситуация остается сложной. Особенно-на юге и востоке нашего государства.

"Россия концентрирует свои силы для мощной атаки", - сказал он.

Глава Минобороны отметил, что Украина выиграла первый раунд войны, когда велись интенсивные контактные бои с применением пехоты, десанта и бронетехники.

"Наша армия хорошо обучена, она чрезвычайно мотивирована. Один наш боец стоит 10 россиян. Нам удалось остановить россию во многом благодаря тому оружию, которое мы получили от наших партнеров. Я хочу поблагодарить за это. Но россия сделала выводы и изменила тактику. Она переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму", - сказал он.

Напомним

Резников заявил, что разведка устанавливает личности убийц.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Алексей Резников
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.