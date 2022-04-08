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В Харьковской области российские оккупанты подожгли тела трех местных жителей

В Харьковской области российские оккупанты подожгли тела трех местных жителей

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские захватчики во время оккупации села Гусаровка (Харьковская область) убили и подожгли трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля в подвале одного из домов найдено сожженые части тел трех человек.

Согласно данным следствия, чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты перед поджогом накрыли тела гражданских шинами от автомобиля.

Следователи начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством - ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним 

В Буче оккупанты пытались сжечь тела 6 убитых мирных жителей: начато расследование.

Источник: УНН
Теги: Харьков и Харьковская область
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