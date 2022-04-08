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Данилов: мужчинам, которые выехали за границу во время военного положения, придется дать объяснения

Данилов: мужчинам, которые выехали за границу во время военного положения, придется дать объяснения

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что всех мужчин, которые покинули Украину без соответствующего разрешения во время объявленного военного положения, будут задерживать для объяснений на обратном пути. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Когда кто-то будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее оставил. Система пограничников работает безупречно", - отметил секретарь СНБО.

Детали 

По словам Данилова, все люди, которые покидали Украину после 22 февраля, зафиксированы. На обратной дороге они должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

Он подчеркнул, что каждый, кто уехал в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников.

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Источник: УНН
Теги: война с Россией
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