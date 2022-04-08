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Страны ЕС одобрили пятый пакет санкций против россии

Страны ЕС одобрили пятый пакет санкций против россии

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против россии. Об этом говорится на сайте ЕС, передает УНН.

Новый пакет санкций включает:

· запрет импорта угля; 

· запрет на поставки оружия в россию; 

· запрет захода в порты ЕС судов под российским флагом;

· замораживание счетов российских банков;

· запрет экспорта высокотехнологичных товаров;

· запрет на деятельность транспортных компаний по россии и беларуси;

· коснутся бизнесменов рф, сотрудников служб безопасности, военных и предприятий, связанных с войной в Украине.

Напомним 

Европарламент поддержал полное эмбарго на импорт энергоносителей из россии: в том числе нефти и газа.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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