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8 апреля 2022, 04:13 • Юлиана Росковинская • 8535
Страны ЕС одобрили пятый пакет санкций против россии
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против россии. Об этом говорится на сайте ЕС, передает УНН.
Новый пакет санкций включает:
· запрет импорта угля;
· запрет на поставки оружия в россию;
· запрет захода в порты ЕС судов под российским флагом;
· замораживание счетов российских банков;
· запрет экспорта высокотехнологичных товаров;
· запрет на деятельность транспортных компаний по россии и беларуси;
· коснутся бизнесменов рф, сотрудников служб безопасности, военных и предприятий, связанных с войной в Украине.
Напомним
Европарламент поддержал полное эмбарго на импорт энергоносителей из россии: в том числе нефти и газа.
Источник: УНН
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