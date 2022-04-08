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Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть погибшие и раненые

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Оккупанты ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам (Днепропетровская область). В результате вражеских обстрелов четыре человека погибли, семеро получили ранения. Об этом написал председатель облсовета Николай Лукашук в Telegram, передает УНН.

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"Оккупанты ударили по Синельниковском и Криворожском районах. Сейчас известно, что четыре человека погибли. Семь человек получили ранения. Двое граждан пропали без вести. Все жертвы - это люди, которых лодками через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти", - написал Лукашук.

Также в Кривом Роге ракета попала в жилой сектор. Один человек пострадал.

Напомним 

В Харьковской области российские оккупанты подожгли тела трех местных жителей.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война с Россией
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