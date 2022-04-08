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Силовым захватом Запорожской АЭС руководил генерал-майор домбровский алексей юрьевич

Силовым захватом Запорожской АЭС руководил генерал-майор домбровский алексей юрьевич

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Силовым захватом Запорожской АЭС, подвергая опасности полмира и совершая акты ядерного терроризма, руководил генерал-майор домбровский алексей юрьевич. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Энергоатома в Telegram.

Детали

Команды обстреливать атомную станцию и жилые кварталы Энергодара также отдавал он.

"И именно он несет персональную ответственность за разрушение в городе и повреждение объектов ЗАЭС, тяжелую технику на ее территории и утилизацию снарядов на станции. Слава Богу - ядерной катастрофы не произошло после обстрелов. Ведь по меньшей мере 50 снарядов, часть из которых попала в энергоблоки станции и другие здания на ее территории, к счастью не разорвались. За эти преступления придется отвечать. Каждого российского террориста ждет международный суд и справедливое наказание!", - говорится в сообщении.

Дополнение 

Именно вместо домбровского две недели назад в Энергодар прибыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс рф генерал-майор валерий васильев.

Источник: УНН
Теги: Запорожская АЭС
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