Сумскую область освободили от российских оккупантов - председатель ОГА

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Территория Сумской области свободна от российских оккупантов, впрочем до сих пор есть много заминированных участков. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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"Территория свободна от орков, поэтому если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле. Территория области не является безопасной! Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочинах и не пользуются лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - говорится в сообщении.

Напомним

Житомирскую область освободили от российских оккупантов.