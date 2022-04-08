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Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
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Сумскую область освободили от российских оккупантов - председатель ОГА

Сумскую область освободили от российских оккупантов - председатель ОГА

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Территория Сумской области свободна от российских оккупантов, впрочем до сих пор есть много заминированных участков. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"Территория свободна от орков, поэтому если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле. Территория области не является безопасной! Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочинах и не пользуются лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - говорится в сообщении.

Напомним 

Житомирскую область освободили от российских оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область
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