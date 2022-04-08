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США предоставят Украине 12 тысяч противотанковых и 1,4 тысячи зенитных комплексов

США предоставят Украине 12 тысяч противотанковых и 1,4 тысячи зенитных комплексов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что направит в Украину в рамках пакета военной помощи 12000 противотанковых систем, 1400 зенитных систем, а также сотни беспилотников-камикадзе и другое оружие, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как отмечается, такой транш является дополнением к вооружения на сумму в 100 миллионов долларов, обещанного ранее из запасов США. Общая помощь США Украине составила примерно 1,7 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля.

Она включает 300 миллионов долларов, одобренных неделю назад в рамках инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в нашу страну.

В список оружия входят: 

· Более 1400 зенитных комплексов Stinger;

· Свыше 5 тысяч противотанковых систем Javelin; 

· Свыше 7 тысяч других противотанковых систем; 

· Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

· Более 50 миллионов патронов;

· 45 тысяч комплектов бронежилетов и касок;

· Ракетные системы с лазерным наведением;

· Беспилотные воздушные системы Puma;

· Приборы ночного видения, тепловизионные системы.

Напомним 

Эстония передала Украине новую партию оружия.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина
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