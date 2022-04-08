Генштаб: оккупанты продолжают блокировать Харьков, для недопущения продвижения наших войск враг ставит минно-взрывные заграждения

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Вооруженные силы российской федерации продолжают вооруженную агрессию против Украины. Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке Украины.

Основные усилия русские захватчики продолжают сосредоточивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобугском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск.

Вооруженные Силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечен для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, на территории беларуси осуществляется отбор так называемых “добровольцев” из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.

Враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют меры оперативного оборудования территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Во временно занятом городе Изюм представители так называемой “ДНР” выполняют функции местной “полиции”, осуществляющих незаконную проверку документов, обыски лиц и помещений местного населения.

Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь. Продолжают ведение штурмовых действий на большинстве направлений.

Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе и с применением реактивных систем залпового огня. Такую деятельность зафиксировано в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито семь атак врага, уничтожено четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать - автомобильной техники противника.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника.

Напомним

Россия потеряла почти 19 тысяч солдат, 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и почти 1900 бронемашин.