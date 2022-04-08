За сутки на Донбассе отбито 7 атак врага, уничтожено 4 танка и 10 бронемашин

КИЕВ. 8 апреля. УНН. За сутки 7 апреля на Донбассе Вооруженные Силы Украины отбили 7 вражеских атак. Также украинские защитники уничтожили 4 танка и 10 бронемашин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражено семь атак врага, уничтожено четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать - автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты продолжают блокировать Харьков, для недопущения продвижения наших войск враг ставит минно-взрывные заграждения.