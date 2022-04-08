Эвакуация: на сегодня согласовали 10 коридоров, в том числе из Мариуполя

КИЕВ. 8 апреля. УНН. 10 гуманитарных коридоров, в частности, и из Мариуполя, согласовали на сегодня, 8 апреля, в том числе для эвакуации людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет УНН.

Цитата

"8 апреля 2022 года согласовано 10 гуманитарных коридоров", - сообщила Верещук в Telegram.

Детали

Речь идет, со слов чиновницы, о следующих гуманитарных коридорах:

Донецкая область:



Мариуполь - Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:



Бердянск - Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).

Токмак - Запорожье (на собственном транспорте и автобусами). Место сборов: вул. Шевченко, 5

Мелитополь - Запорожье (на собственном транспорте). В случае возврата захваченных оккупантами автобусов место сбора людей - пожарная часть №10.

Энергодар - Запорожье (на собственном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Луганская область:



Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная - Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.

село Горское - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное - Бахмут.

Дополнение

4 676 людей были эвакуированы за 7 апреля, сообщили в ОП.