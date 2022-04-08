Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров местного производства Bushmaster на 38 млн долларов. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook, информирует УНН.

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"По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров (Bushmaster) ценой 50 миллионов AUD (38 USD). Исторический момент", — написал Мирошниченко.

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По данным CNN, перед отправкой в Украину бронетехнику перекрасили в оливково-зеленый цвет с украинским флагом сбоку. На машины также нанесли трафарет "Едины с Украиной".

Два бронетранспортера будут служить как "скорая помощь", поэтому на них изобразили эмблему Красного Креста.

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“Bushmaster хорошо подходит для защиты солдат Вооруженных сил Украины и гражданского населения Украины от мин и самодельных взрывных устройств, осколков артиллерии и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении офиса премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Добавим

Австралийский бронетранспортер Bushmaster обеспечивает транспортировки солдат в район выполнения задачи. Эти траспортные средства запросил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Австралии 31 марта.



