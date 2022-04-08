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В Берлине расписали красной краской мемориал советской армии

В Берлине расписали красной краской мемориал советской армии

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Неизвестные разрисовали в берлинском Трептов-парке памятник советским солдатам и облили красной краской мемориальные плиты, заявило посольство россии в ФРГ в Telegram, пишет УНН.

Детали

В российском посольстве заявили, что это произошло 7 апреля. Сообщается, что посольство россии в ФРГ проинформировало немецкие правоохранительные органы, направили ноту протеста в МИД ФРГ с "требованием устранить последствия атаки вандалов" в частности.

В частности, советский мемориал замазали красной краской, а также сделали несколько надписей. На фотографиях видны надписи на английском "Зачем?", "Украинская кровь на российских руках", а также "Путин = Сталин".

Дополнение

В Латвии небоскребам изменили название на Zunda Towers, вместо использования в названии буквы, которую используют российские оккупанты для обозначения своей техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия
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