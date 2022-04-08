Президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС поехали в Киев
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поехали в Киев, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии, пишет УНН.
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Сегодня утром Урсула фон дер Ляйен поделилась фотографией, на которой она вблизи поезда, вместе с подписью "жду с нетерпением Киева".
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, как ожидается, встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, которого цитирует CNN.
Фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретятся с Зеленским в Киеве на этой неделе, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
В какой день состоится встреча, он не уточнил.
Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF@eduardhegerpic.twitter.com/YFAgGr5Tlc— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)April 8, 2022