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Президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС поехали в Киев

Президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС поехали в Киев

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поехали в Киев, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии, пишет УНН.

Детали

Сегодня утром Урсула фон дер Ляйен поделилась фотографией, на которой она вблизи поезда, вместе с подписью "жду с нетерпением Киева".

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, как ожидается, встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, которого цитирует CNN.

Фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретятся с Зеленским в Киеве на этой неделе, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

В какой день состоится встреча, он не уточнил.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
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