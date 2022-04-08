Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 -0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
17970

Подоляк к россиянам: ваши солдаты вернутся в россию и начнут грабить уже вас

Подоляк к россиянам: ваши солдаты вернутся в россию и начнут грабить уже вас

Михаил Подоляк

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после возвращения в рф российские солдаты будут делать со своими соотечественниками то же, что и с мирными украинскими жителями, — насиловать и грабить, информирует УНН.

Цитата

"Россияне, которые радуются смертям украинцев, должны кое-что понять. Те из вас, кто насиловал украинских девушек и грабил дома, уже никогда не смогут жить по закону. Должны молиться, чтобы их ликвидировала украинская армия. Потому что когда ваши солдаты вернутся в россию, то начнут насиловать и грабить уже вас", — написал Подоляк.

Напомним

2 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.