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Донецкая область: под удар утром попала Авдеевская громада, известно об одном погибшем

Донецкая область: под удар утром попала Авдеевская громада, известно об одном погибшем

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Донецкой области сегодня утром под удар попала Авдеевская громада. Известно об одном погибшем человеке, повреждены по меньшей мере 5 домов. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишетУНН.

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"Сегодня утром под удар попала Авдеевская громада - уже известно об 1 погибшем и 1 раненом человеке, повреждено не менее 5 домов", - сообщил Кириленко.

Детали

Кириленко отметил, что ситуация в области стабильно напряженная.

"Самое сложное положение - в Мариуполе, где защитники города уже почти полтора месяца ведут героическую оборону города, сковывая крупные силы противника. Россияне продолжают обстреливать мирное население по всей линии фронта. 7 апреля они нанесли удар с вертолета по Угледару и ракетный удар по Славянску", - написал Кириленко.

По его словам, в результате обстрелов:

  • В Славянске ранен 1 человек, повреждено более 10 домов,
  • В Угледаре известно об 1 раненом, много разрушений,
  • В Марьинской громаде ранены 4 человека, повреждены 2 дома.

"На Марьинском направлении бои идут, ситуация на фронте не изменилась. На Авдеевском направлении россияне за сутки совершили несколько попыток атаковать - все они были отбиты. Также враг пытается атаковать на Очеретинском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях. Безуспешно", - отметил Кириленко.

Кириленко сообщил, что теперь россияне не только не дают выехать гражданским с оккупированной территории, но и создают препятствия для эвакуации со свободной части Донецкой области.

"Вчера эвакуация автобусами из Угледара осуществлялась под вражеским огнем, а в районе Славянска удар крылатой ракетой временно заблокировал выезд трех эвакуационных поездов. Ближе к полуночи движение было восстановлено - теперь около 4 тысяч человек уже на безопасном расстоянии от фронта", - написал Кириленко.

По его словам, ночью россияне совершили обстрелы в Очеретинской и Торецкой громадах. Несмотря на все, в Нью-Йорке восстановлено газоснабжение, местная администрация организует подвоз воды и эвакуацию населения.

Дополнение

В Угледаре оккупанты обстреляли пункт раздачи гуманитарки.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область
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