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Репортер Fox News после ранения в Украине: "очень повезло выжить"

Репортер Fox News после ранения в Украине: "очень повезло выжить"

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Репортер Fox News Бенджамин Холл, который вместе с коллегами попал под обстрел российских оккупантов под Киевом и получил серьезные ранения, заявил, что ему "очень повезло выжить”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“В итоге, я потерял половину ноги с одной стороны и стопу с другой. Одну руку сводят, один глаз больше не работает, и мой слух очень плохой. Но в целом мне очень повезло быть здесь. Люди, которые привели меня сюда — невероятные!” — рассказал Холл.

Детали 

В марте Холл ехал в автомобиле вместе с оператором Fox News Пьером Закржевским и украинской журналисткой Александрой Кувшиновой. Его коллеги погибли в результате обстрелов.

Закржевский был фотографом-ветераном, который освещал военные конфликты для Fox News, в частности в Ираке, Афганистане и Сирии. Его коллега, Кувшинова, помогала экипажам Fox ориентироваться по Киеву и окрестностям, собирала необходимую информацию и общалась с источниками.

Ранее 

Пострадавший британский журналист Холл был госпитализирован и сейчас находится в тяжелом состоянии. Ему провели несколько хирургических операций.

Источник: УНН
Теги: война
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