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В Харькове и районе из-за вражеских обстрелов еще 15 пострадавших - глава ОВА

В Харькове и районе из-за вражеских обстрелов еще 15 пострадавших - глава ОВА

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Харькове и районе из-за вражеских обстрелов за сутки еще 15 человек пострадали, а ночью оккупанты повредили газопровод, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районах Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центру города, в Дергачах. По состоянию на сейчас в Харькове и районе - 15 пострадавших", - сообщил Синегубов.

Детали

Глава Харьковской ОВА отметил, что "ночью в результате обстрелов оккупантов был существенно поврежден газопровод". По его словам, на месте работают аварийные бригады и пытаются ликвидировать последствия.

Также он сообщил об эвакуационных мероприятиях, в частности из Барвенково и Лозовой. И о доставке гуманитарной помощи в пункты выдачи в Харькове и в громады области.

Дополнение

Прокуратура сообщила, что в Харьковской области российские оккупанты подожгли тела трех местных жителей.

Источник: УНН
Теги: Харьков и Харьковская область
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