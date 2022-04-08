Оккупанты нанесли удар по Новограду-Волынскому: поврежден объект инфраструктуры

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Новограде-Волынском в Житомирской области в результате ракетного удара со стороны российских оккупантов поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Новограда-Волынского Николай Боровец, передает УНН.

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"Наш город подвергся ракетному удару и один из объектов инфраструктуры был поврежден. Получили повреждения и транспортные средства и ряд других сооружений", — рассказал Боровец.

Он добавил, что на объекте работает комиссия, оценивающая ущерб от нанесенного ракетного удара.

Напомним

В конце марта в течение суток российские оккупанты несколько раз нанесли ракетный удар по Житомирской области.