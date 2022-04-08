Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 -0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
13185

Оккупанты нанесли удар по Новограду-Волынскому: поврежден объект инфраструктуры

Оккупанты нанесли удар по Новограду-Волынскому: поврежден объект инфраструктуры

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Новограде-Волынском в Житомирской области в результате ракетного удара со стороны российских оккупантов поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Новограда-Волынского Николай Боровец, передает УНН.

Цитата

"Наш город подвергся ракетному удару и один из объектов инфраструктуры был поврежден. Получили повреждения и транспортные средства и ряд других сооружений", — рассказал Боровец.

Он добавил, что на объекте работает комиссия, оценивающая ущерб от нанесенного ракетного удара.

Напомним

В конце марта в течение суток российские оккупанты несколько раз нанесли ракетный удар по Житомирской области.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.