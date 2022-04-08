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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19 тысяч оккупантов

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19 тысяч оккупантов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19 тыс. человек, 700 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 19 000 человек,
  • танков ‒ 700,
  • боевых бронированных машин ‒ 1891,
  • артиллерийские системы – 333,
  • РСЗО – 108,
  • средств ПВО - 55,
  • самолетов – 150,
  • вертолетов – 135,
  • автомобильной техники - 1361,
  • кораблей/катеров - 7,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
  • специальной техники - 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ, война
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