Новости: Общество
8 апреля 2022, 10:46 • Юлия Шрамко • 31200
Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19 тысяч оккупантов
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19 тыс. человек, 700 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 19 000 человек,
- танков ‒ 700,
- боевых бронированных машин ‒ 1891,
- артиллерийские системы – 333,
- РСЗО – 108,
- средств ПВО - 55,
- самолетов – 150,
- вертолетов – 135,
- автомобильной техники - 1361,
- кораблей/катеров - 7,
- цистерн с ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальной техники - 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Источник: УНН
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