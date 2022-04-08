Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19 тысяч оккупантов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19 тыс. человек, 700 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 19 000 человек,

танков ‒ 700,

боевых бронированных машин ‒ 1891,

артиллерийские системы – 333,

РСЗО – 108,

средств ПВО - 55,

самолетов – 150,

вертолетов – 135,

автомобильной техники - 1361,

кораблей/катеров - 7,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальной техники - 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.