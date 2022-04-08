Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 -0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19575

Канцлер ФРГ Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину

Канцлер ФРГ Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает окончательное решение о предоставлении Украине высококачественных танков для борьбы с россией, несмотря на давление со стороны нескольких других высших должностных лиц. Об этом изданию Politico сообщили четверо чиновников, ознакомленных с ситуацией, пишет УНН.

Детали

План, предложенный вице-канцлером Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает предоставление 100 танков Украине. Ожидалось, что окончательное решение о помощи примут на этой неделе.

Однако, по словам чиновников, план находится в подвешенном состоянии, поскольку Шольц утверждает, что нужно согласовать позиции с западными союзниками, прежде чем отправлять тяжелое военное оборудование.

В среду канцлер, отвечая на вопрос журналистов о поставке танков, отметил, что страна “принимает все, что правильно и разумно”. В то же время он добавил, что будет координировать свои действия с партнерами из ЕС и НАТО, чтобы гарантировать “одинаковое предоставление” военной помощи Украине.

“Я считаю, что это именно тот вопрос, где было бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь”, - добавил Шольц.

Напомним

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Германия является главным препятствием для усиления санкций против россии.

Источник: УНН
Теги: Германия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.