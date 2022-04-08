Все больше украинцев не верят в возобновление дружбы с россиянами - опрос

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине за месяц в полтора раза выросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами является вообще невозможным (с 42% до 64%). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля, информирует УНН.

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"За последний месяц в полтора раза выросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами является вообще невозможным (с 42% до 64%). 22% считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет. Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет, - около 10%", - говорится в результате опроса.

Детали

Отмечается, что даже в регионах юга и востока более половины опрошенных не верят в возобновление дружбы между народами.

Кроме того, абсолютное большинство (91%) не поддерживают тезис, что "россияне и украинцы - это один народ".

"Тех, кто имеет такое мнение, сегодня лишь 8% (в августе 2021-го таких было 41%, в марте 2022 - 21%). Поддержка такой идеи еще фиксируется среди 23% жителей востока и 13% старших опрошенных. Зато в других макрорегионах и возрастных группах поддержка такого тезиса почти отсутствует", - отмечается в результате опроса.

Справочно

Опрос провели 6 апреля. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мире всерьез меняется отношение к россии после увиденного в Буче, также он обратился к россиянам и призвал требовать прекращения войны, которую развязала рф. Ранее Зеленский назвал российских оккупантов нацистами.