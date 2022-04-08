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Вокзал Краматорска рашисты обстреляли кассетным "Искандером", есть сообщения о десятках жертв - глава ОВА

Вокзал Краматорска рашисты обстреляли кассетным "Искандером", есть сообщения о десятках жертв - глава ОВА

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские захватчики ударили по железнодорожному вокзала Краматорска Донецкой области кассетным "Искандером", есть сообщения о десятках жертв, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Кассетным Искандером - по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили российские фашисты. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей", - отметил Кириленко.

Детали

Глава ОВА указал, что "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины".

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. российская федерация - страна нелюдей и преступников. Зло должно быть остановлено!" - подчеркнул Кириленко.

При этом в Укрзализныце указали, что "на железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем".

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область
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