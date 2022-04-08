Оккупанты готовят предсмертные просьбы: СБУ перехватила разговор

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты понимают, что проигрывают Вооруженным силам Украины, поэтому готовят предсмертные просьбы своим близким. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

"Оккупанты, которые почувствовали силу ВСУ, готовят предсмертные просьбы своим близким. И знаете, чего они больше всего хотят? — Чтобы их сыновья никогда в жизни не шли в российскую армию", — отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины перехватила разговор рашиста с женой.

- Как малой себя ведет?

- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

- Как так сделать?

- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее, чего я хочу.

Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Он понимает, что их просто "положат": "У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...".

Напомним

Российские оккупанты готовы калечить себя, чтобы не воевать в Украине.