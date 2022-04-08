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Вражеский ракетный удар по вокзалу Краматорска: в УЗ сообщают о более 30 погибших

Вражеский ракетный удар по вокзалу Краматорска: в УЗ сообщают о более 30 погибших

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В результате ракетного обстрела вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибли, сообщается в Telegram-канале Укрзализныци, пишет УНН.

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"В результате ракетного обстрела вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых. Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - написал глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram, сообщение которого распространили в УЗ.

Ранее

Российские захватчики ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области кассетным "Искандером", есть сообщения о десятках жертв, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Глава ОВА указал, что "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины".

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область
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