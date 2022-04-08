Пятый пакет санкций ЕС против рф утвердили, должны опубликовать сегодня - журналист

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Пятый пакет санкций ЕС против рф должны опубликовать позже сегодня, письменная процедура по его утверждению завершена, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

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"Письменная процедура по пятому пакету санкций ЕС в отношении россии завершена. Должны появиться в Официальном журнале (ЕС - ред.) позже сегодня. Вы, вероятно, услышите, что это "беспрецедентный пакет", и это так, но, в конце концов, он, вероятно, будет недостаточно беспрецедентным", - отметил Йозвяк.

Дополнение

Послы стран Евросоюза ранее одобрили пятый пакет санкций против россии.

Пакет санкций против рф предусматривает угольное эмбарго. Это станет первым запретом ЕС на импорт энергоносителей из россии с начала полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля.

Однако, по сообщениям, запрет на импорт российского угля вступит в силу с середины августа, на месяц позже, чем первоначально предполагалось, после давления со стороны Германии отложить эту меру.

Нефть и газ, которые являются гораздо большей статьей импорта из рф, по-прежнему остаются нетронутыми.