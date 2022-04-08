В Украине оккупанты уничтожили более 30 автозаправочных станций – Шмыгаль
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты уничтожили более 30 автозаправочных станций в Украине. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью во время национального телевизионного марафона единых новостей, пишет УНН.
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"Россияне уничтожают нашу инфраструктуру автозаправочных станций. Более 30 автозаправочных станций уже уничтожены", - сказал Шмигаль.
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По словам премьер-министра, дефицит горючего в стране есть и будет в дальнейшем, поскольку Украина имеет логистические ограничения по его вывозу.
Шмыгаль заверил, что у Кабмина есть понимание, как распределять топливо так, чтобы обеспечить аграриев, военных и рядовых граждан.
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Генштаб сообщал, что враг концентрируется на хранилищах горючего для создания условий гуманитарного кризиса.