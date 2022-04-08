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Ракетный удар по вокзалу Краматорска: погибли по меньшей мере двое детей

Ракетный удар по вокзалу Краматорска: погибли по меньшей мере двое детей

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли по меньшей мере двое детей. На ракете, которую запустили рашисты, написано "За детей". Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин, передает УНН.

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"От обстрела российскими войсками вокзала Краматорск по оперативным данным погибло как минимум 2 детей. Тем циничнее выглядит надпись "За детей" на российской ракете", — написал Камышин.

Дополнение 

Ранее сообщали, что в результате ракетного обстрела вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибло.

Председатель ОВА указал, что "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области к более безопасным областям Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских захватчиков по вокзалу в Краматорске, отметив, что рашисти не оставляют своих методов и цинично уничтожают гражданское население.

Источник: УНН
Теги: Краматорск
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