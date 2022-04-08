Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 -0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
20370

Под Сумами на мине подорвался автомобиль "Сумыоблэнерго", есть погибший и раненые

Под Сумами на мине подорвался автомобиль "Сумыоблэнерго", есть погибший и раненые

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Вблизи села Белка на противотанковой мине, оставленной оккупантами, подорвался автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго". Один человек погиб, двух мужчин с травмами и переломами доставили в больницу. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"Вчера, 7 апреля, вблизи села Белка, Ахтырского района, на противотанковой мине, оставленной военными рф, подорвался автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго", - написал Живицкий.

Детали

По его словам, они выехали на локацию, чтобы восстановить электроснабжение.

"Один человек погиб. Двух мужчин с травмами и переломами доставили в больницу. Там им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Еще два человека получили контузию, без госпитализации", - сообщил Живицкий.

Живицкий подчеркнул, что территория Сумщины пока не является безопасной.

"Российские военные оставили много боеприпасов и заминированных участков", - отметил он.

Дополнение 

Живицкий сообщал ранее, что территория Сумской области свободна от российских оккупантов, однако до сих пор есть много заминированных участков.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.