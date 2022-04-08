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Бойня в Краматорске: Кулеба обещает привлечение к ответственности всех военных преступников

Бойня в Краматорске: Кулеба обещает привлечение к ответственности всех военных преступников

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украина привлечет к ответственности каждого военного преступника. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя то, что он назвал "преднамеренной бойней" на вокзале в Краматорске, пишет УНН.

Цитата

"Россияне знали, что на вокзале в Краматорске полно мирных жителей, ожидающих эвакуации. Тем не менее, они поразили его баллистической ракетой, убив не менее 30 и ранив не менее сотни человек. Это была преднамеренная бойня. Мы привлечем к ответственности каждого военного преступника", - написал министр.

Контекст

Российские захватчики в пятницу нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области.

В результате обстрела, по состоянию на 13:00, известно о 39 погибших и 87 раненых при обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. Среди раненых - значительное количество тяжелых, указали в ОВА.

Председатель ОВА отметил, что "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в безопасные области Украины".

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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