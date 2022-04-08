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Пятый пакет санкций ЕС против рф: под ограничительные меры попали еще 217 человек

Пятый пакет санкций ЕС против рф: под ограничительные меры попали еще 217 человек

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В рамках пятого пакета санкций ЕС против рф под ограничительные меры попали еще 217 человек и 18 организаций, пишет УНН со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Цитата

"Еврокомиссия также приветствует то, что еще 217 физических и 18 юридических лиц сейчас попали под санкции. Сюда входят все 179 депутатов так называемых "правительств" и "парламентов" Донецка и Луганска", - сказано в сообщении.

Детали

В целом с 2014 года под санкции ЕС попали 1091 физическое и 80 юридических лиц.

Дополнение

ЕС официально принял пятый пакет санкций против рф, обещает подумать над ограничениями по импорту нефти.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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