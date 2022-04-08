Арестович о трагедии в Краматорске: "Таким ударам предшествует тщательная доразведка"

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Ударам вроде того, который рашисты сегодня нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска, предшествует тщательная доразведка цели. Об этом написал в своем Facebook советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, информирует УНН.

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"Надо понимать, что таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле - слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары", - написал Арестович.

Детали

По его словам, орки прекрасно видели, что били по гражданским, что на вокзале в это время были тысячи людей, которые пытаются эвакуироваться, семьи, дети, старики.

Добавим

Пользователи соцсетей сообщают о том, что прокремлевское агентство "РИА Новости" в Twitter опубликовало информацию о взрыве в Краматорске в 10:25, хотя первые сообщения в чатах появились около 10:30.

Также отмечается, что сообщение "РИА" в соцсеть было опубликовано с помощью сервиса TweetDeck, который используется для отправки отложенных постов.

По состоянию на 13:50 соответствующего сообщения в Twitter от "РИА Новости" не наблюдалось.

Контекст

Русские захватчики в пятницу нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области кассетным "Искандером". Погибли как минимум 39 человек, среди которых 4 ребенка.