Орки обстреляли Шосткинский район в Сумской области, один человек получил ранение

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские захватчики обстреляли село в Шосткинском районе Сумской области. Один человек получил осколочное ранение. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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"Сегодня утром российские войска обстреляли Шосткинский район. В селе Собичеве поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение", - написал Живицкий.

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Ранее Живицкий сообщал, что вблизи села Белка на противотанковой мине, оставленной оккупантами, подорвался автомобиль с бригадой работников "Сумыоблэнерго". Один человек погиб, двух мужчин с травмами и переломами доставили в больницу.

Живицкий ранее заявлял, что территория Сумской области свободна от российских оккупантов, однако до сих пор есть много заминированных участков.