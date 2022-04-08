Боррель обещает возобновить работу представительства ЕС в Киеве
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве снова должно открыться представительство Евросоюза, которое было эвакуировано с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в поездке делегации во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киев, пишет УНН со ссылкой на Der Spiegel.
Детали
"Через шесть недель после начала войны в Украине снова открывается представительство Евросоюза в Киеве. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель", - сообщает издание.
Посол ЕС Матти Маасикас, как указано, также находился в поезде, который должен прибыть в Киев в этот же день.
"Он возобновит работу в украинской столице с небольшой командой", - пишет издание.
Дополнение
Представительство ЕС было полностью эвакуировано через день после начала войны, и с тех пор основная команда работала в Жешуве на юге Польши.