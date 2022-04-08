Еврокомиссия предоставила Украине 120 млн евро грантовой помощи

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украина получила от Европейской Комиссии 120 млн евро в рамках общего пакета финансовой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

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"Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, объявленной 24 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили, указанные средства, предоставленные Украине на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с подписанным сторонами 30 марта 2022 года соглашением о финансировании "Контракта для развития государства и усиления устойчивости" будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в том числе связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.

"Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание ситуации, которая сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Дополнение

Европейский Союз изменил свое законодательство для того, чтобы из европейских фондов можно было переориентировать до 17 миллиардов евро на помощь беженцам на фоне войны россии против Украины.