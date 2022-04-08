ГБР открыло производство из-за побега Тупицкого за границу: будут устанавливать, кто помог

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Государственное бюро расследований открыло производство из-за незаконного бегства за границу экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение ГБР.

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«Работники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу экс-судьи и бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу.

В ГБР сообщили, что следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центе Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

«Вместо этого, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал», - отмечается в сообщении.

Так, продолжается следствие по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Дополнение

Верховный Суд признал противоправным и упразднил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности главы Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали разные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ.

А еще в конце октября ГБР возбудило уголовное производство в отношении главы КСУ Тупицкого. В то же время, в ОГП заявляли о еще одном деле.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.