"Попытка закрыть пути побега": Боррель осудил ракетный удар рашистов по вокзалу Краматорска

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил ракетный удар российских военных по вокзалу Краматорска Донецкой области, в результате которого погибли десятки людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Борреля.

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"Я решительно осуждаю сегодняшнее утреннее невыборочное нападение россии на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки людей и много было ранено. Это еще одна попытка закрыть пути побега для тех, кто убегает от этой неоправданной войны и испытывает страдания", — написал Боррель.

Напомним

Сегодня, 8 апреля, российские захватчики нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области, где находилось примерно 4 тыс. людей.

По последним данным, погибли 39 человек, среди них четверо детей.