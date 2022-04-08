Россияне врут об обстреле Краматорска: Центр информбезопасности собрал факты, подтверждающие причастность оккупантов к авиаудару

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты врут об обстреле железнодорожного вокзала Краматорска, где погибли по меньшей мере 39 человек. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности собрал факты, доказывающие причастность российских войск к обстрелам, пишет УНН.

Детали

В частности, российские пропагандисты "РИА Новости" написали о взрыве в Краматорске в 10.25, хотя первые сообщения со слов очевидцов появились примерно в 10.30.

Российское минобороны убеждает, что войска россии не используют ракеты "Точка-У" (именно такой ракетой россияне утром ударили по Краматорску), однако расследователи Conflict Intelligence Team еще 6 марта писали, что россия вернулась к использованию этого типа ракет.

В 10.25 в пророссийских телеграмм-каналах обнародовали видео запуска двух ракет. В сообщении говорилось, что ракеты запустили из Шахтерска, находящегося под "ДНР".

Пропагандисты, сообщившие о том, что россияне обстреляли вокзал в Краматорске, удалили свои публикации после того, как появились фото убитых гражданских, передает The Insider.

Добавим

По данным следствия, 8 апреля 2022 года вооруженные силы россии в нарушение норм международного гуманитарного права совершили ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находились почти 4000 гражданских лиц, среди которых большинство женщин и детей.

В результате ракетного удара по территории железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка.