Некоторые блокпосты в Киеве могут убрать - командующий сил ТрО

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Некоторые из блокпостов в городе Киеве в ближайшее время могут убрать. Об этом на брифинге заявил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, передает корреспондент УНН.

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“Что касается блокпостов Киева, конечно, по состоянию на настоящее время, некоторые из блокпостов нужно будет убрать. Но этот вопрос, безусловно, является компетенцией командующего группировками войск по обороне Киева”, – заявил он.

Детали

Галушкин также добавил, что вопрос о роспуске или переформировании сил ТрО пока не актуален.

“Силы территориальной обороны, приобретая способность, должны быть готовы выполнять задания на всей территории Украины вместе с подразделениями Сухопутных или других войск. Это первая и главная задача, несмотря на область, в которой сформированы. Наша главная задача на сегодняшний день – это приобретать как можно больше возможностей, умений, навыков и становиться более мобильными”, – добавил командующий сил ТрО.

Дополнение

6 апреля Кабинет министров Украины расширил список разрешенного оружия для членов добровольческих формирований территориальных громад.

Ранее члены добровольческих формирований терробороны имели право применять только личное охотничье оружие. Теперь им разрешено стрелковое оружие и другие виды вооружения.