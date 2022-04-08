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С начала вторжения оккупантов в Украину государства-партнеры выгнали 443 российских дипломатов

С начала вторжения оккупантов в Украину государства-партнеры выгнали 443 российских дипломатов

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. С начала вторжения россии на территорию Украины государства-партнеры выдворили 443 сотрудников российских дипломатических учреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

В частности, США, Великобритания, Чехия существенно сократили дипломатическое присутствие государства-агрессора еще до решения россией полномасштабной войны.

Отмечается, что этот шаг является актом солидарности с Украиной, продолжения усилий по усилению глобальной изоляции рф.

Высылка дипломатов стала ответом партнеров на подрывную шпионскую деятельность российских дипломатов. Запад нанес удар по способностям рф вести агрессивную политику, подрывать мир и безопасность в Европе и препятствовать помощи Украины.

Цитата

“Российские дипломаты годами распространяли пропагандистские нарративы, пытаясь исказить действительность и скрыть истинное лицо Кремля. Высылка дипломатов - прямой ответ демократического общества на преступления российского режима. Министерство иностранных дел Украины призывает партнеров применить максимальное давление на рф, чтобы остановить ее варварскую войну против Украины”, - отметили в ведомстве.

Добавим 

7 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об изгнании 318 российских дипломатов из-за границы.

Источник: УНН
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