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Смертельное ДТП на Львовщине: погибла женщина и двое детей

Смертельное ДТП на Львовщине: погибла женщина и двое детей

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во Львовской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла женщина и двое детей, есть травмированные, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Цитата

"Возле населенного пункта Угерско ДТП с пострадавшими. Погибли три человека: женщина и двое детей. Есть травмированные. На месте работают все необходимые службы. Патрульные регулируют движение", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили об осложнении движения.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, Украина
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