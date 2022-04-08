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Сотрудничал с рф: в Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта

Сотрудничал с рф: в Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Днепропетровской области разоблачили священника Украинской православной церкви московского патриархата, который поддерживал вторжение рф и давал прихожанам указания относительно помощи вооруженным силам страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, начиная с 24 февраля, после вторжения вооруженных сил российской федерации в Украину, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию патриарха российской православной церкви Кирилла, действия оккупационной власти рф и оправдывал полномасштабное вторжение страны-агрессора на украинскую территорию.

Также настоятель храма давал указания прихожанам по оказанию помощи вооруженным силам рф.

Священнику сообщили о подозрении по факту пособничества в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили компьютерную технику и документацию о поддержке агрессора.

Священнику-коллаборанту избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним

Более 50% украинцев поддерживают запрет Украинской православной церкви московского патриархата в Украине.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора
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