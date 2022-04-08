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В Луганской области оккупанты вмешиваются в работу транспортировки газа – ГТС Украины

В Луганской области оккупанты вмешиваются в работу транспортировки газа – ГТС Украины

КИЕВ. 8 апреля. УНН.Р оссийские захватчики вмешиваются в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины на Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о грубых вмешательствах представителей рф и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований т. зв. "ЛНР" в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области”, - говорится в сообщении.

Детали 

В частности, ОГТСУ зафиксировал ряд действий со стороны оккупантов, которые предусматривают изменения в работе коммуникационного оборудования и технологических режимов, что фактически может привести к утрате операционного контроля над оборудованием КС.

Отмечается, что это приведет к значительным рискам целостности газотранспортной системы, стабильности режимов транспортировки газа, и в результате - к невозможности выполнения транспортировки газа через КС, в том числе в рамках транзитного контракта.

В случае потери операционного контроля, ОГТСУ с целью сохранения целостности и безопасной работы ГТС будет вынужден остановить работу этого объекта. Остановка КС "Новопсков"означает остановку транзита через ГВС "Сохрановка".

Справочно 

КС "Новопсков" - это важный элемент для организации транспортировки газа потребителям Донецкой и Луганской областей. Также через эту станцию проходит почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции (ГИС) "Сохрановка".

Источник: УНН
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